В Вашингтоне призывают Украину отменить важное решение Зеленского

Член Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Крис Смит представил резолюцию, призывающую Киев отменить введённый в 2021 году запрет на усыновление украинских детей американскими гражданами. Об этом говорится на его сайте.

Подчёркивается, что международное усыновление может стать очень полезным способом объединить детей, нуждающихся в родителях, с семьями, которые "хотят и могут открыть для них свои сердца и дома". Конгрессмен считает, что возвращение вышеназванной практики в интересах Украины, учитывая продолжающийся вооружённый конфликт.