В Вашингтоне призывают Украину отменить важное решение Зеленского
Конгрессмен Смит призвал Киев отменить запрет на усыновление украинских детей
Член Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Крис Смит представил резолюцию, призывающую Киев отменить введённый в 2021 году запрет на усыновление украинских детей американскими гражданами. Об этом говорится на его сайте.
Подчёркивается, что международное усыновление может стать очень полезным способом объединить детей, нуждающихся в родителях, с семьями, которые "хотят и могут открыть для них свои сердца и дома". Конгрессмен считает, что возвращение вышеназванной практики в интересах Украины, учитывая продолжающийся вооружённый конфликт.
Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небезня заявил о поступающих в дипмиссию обращениях об отъёме у украинцев детей в Европе. По его словам, таких случаев десятки, а сами беженцы даже не знают, к кому обратиться за помощью.
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