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9 декабря, 09:44

"Пора это остановить!": В Сети с гневом обрушились на Зеленского после обращения к украинцам

Владимир Зеленский опубликовал обращение к соотечественникам, в котором заявил, что "Киев будет отстаивать свои интересы и справедливые интересы каждой свободной нации". В Сети не оценили его заявление, отметив, что Украина не может защитить себя без посторонней помощи.

"Но вы не сможете защитить себя без посторонней помощи. Пришло время мира; Украина борется за интересы США. Бесчисленное множество украинцев погибло ради того, чтобы США могли разместить ещё одну военную базу на границе с Россией; Хватит! Пора это остановить" — написали пользователи в соцсети X.

Также в комментариях указали, что у Украины нет никаких шансов на победу в военном противостоянии. Кроме того, многие участники дискуссии призвали Киев заключить мир ради спасения.

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А ранее Лайф писал, что Зеленский демонстрирует окончательную потерю уверенности в его силах. Такое мнение выразили в США. Там отметили, что огромные потери ВСУ и недостаток помощи от Запада заставили Зеленского разувериться в победе.

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president.gov.ua

Дарья Нарыкова
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