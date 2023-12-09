Владимир Зеленский опубликовал обращение к соотечественникам, в котором заявил, что "Киев будет отстаивать свои интересы и справедливые интересы каждой свободной нации". В Сети не оценили его заявление, отметив, что Украина не может защитить себя без посторонней помощи.

"Но вы не сможете защитить себя без посторонней помощи. Пришло время мира; Украина борется за интересы США. Бесчисленное множество украинцев погибло ради того, чтобы США могли разместить ещё одну военную базу на границе с Россией; Хватит! Пора это остановить" — написали пользователи в соцсети X.

Также в комментариях указали, что у Украины нет никаких шансов на победу в военном противостоянии. Кроме того, многие участники дискуссии призвали Киев заключить мир ради спасения.