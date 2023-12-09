"Пора это остановить!": В Сети с гневом обрушились на Зеленского после обращения к украинцам
Владимир Зеленский опубликовал обращение к соотечественникам, в котором заявил, что "Киев будет отстаивать свои интересы и справедливые интересы каждой свободной нации". В Сети не оценили его заявление, отметив, что Украина не может защитить себя без посторонней помощи.
"Но вы не сможете защитить себя без посторонней помощи. Пришло время мира; Украина борется за интересы США. Бесчисленное множество украинцев погибло ради того, чтобы США могли разместить ещё одну военную базу на границе с Россией; Хватит! Пора это остановить" — написали пользователи в соцсети X.
Также в комментариях указали, что у Украины нет никаких шансов на победу в военном противостоянии. Кроме того, многие участники дискуссии призвали Киев заключить мир ради спасения.
А ранее Лайф писал, что Зеленский демонстрирует окончательную потерю уверенности в его силах. Такое мнение выразили в США. Там отметили, что огромные потери ВСУ и недостаток помощи от Запада заставили Зеленского разувериться в победе.
president.gov.ua