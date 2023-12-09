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9 декабря, 08:09

Объект критической инфраструктуры повреждён в подконтрольном Киеву Херсоне

Объект критической инфраструктуры повреждён в Херсоне, сообщил назначенный Украиной глава областной военной администрации Александр Прокудин. Подробности не приводятся.

Схожие новости приходят и из Харьковской области. По словам главы областной военной администрации Олега Синегубова, в селе Моначиновка также был повреждён объект критической инфраструктуры. Что это именно за объект, не уточняется.

Украинские СМИ сообщили о пяти взрывах в Харькове

Украинские СМИ сообщили о пяти взрывах в Харькове

Ранее о взрывах сообщили в киевской военной администрации. Перед ними в городе звучала воздушная тревога. На окраинах украинской столицы сработали системы ПВО.

Обложка ©

Getty Images / Artur Widak / NurPhoto

Матвей Константинов
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