Объект критической инфраструктуры повреждён в подконтрольном Киеву Херсоне
Объект критической инфраструктуры повреждён в Херсоне, сообщил назначенный Украиной глава областной военной администрации Александр Прокудин. Подробности не приводятся.
Схожие новости приходят и из Харьковской области. По словам главы областной военной администрации Олега Синегубова, в селе Моначиновка также был повреждён объект критической инфраструктуры. Что это именно за объект, не уточняется.
Ранее о взрывах сообщили в киевской военной администрации. Перед ними в городе звучала воздушная тревога. На окраинах украинской столицы сработали системы ПВО.
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