Жители Херсона пожаловались на украинских бойцов, грабящих дома
Жительница Херсона: ВСУ грабят дома жителей, не желая ничего оставлять русским
Украинские военные грабят жителей Херсона. Об этом сообщила жительница подконтрольного ВСУ города.
"Зашли люди в военной форме в дом, в наш многоквартирный, и начали открывать двери первого подъезда… Я со второго подъезда спустилась с собакой, спрашиваю у них: "В чем дело?" Отвечают: "Тикай, жинка… уйди!", начинают пихать. Я понимаю, что они начинают грабить наши пустые квартиры. И никто никак на это повлиять не может", — приводит РИА "Новости" слова местной жительницы.
Украинские военные заявили, что "имущество не должно достаться русским". Когда женщина спросила, собираются ли ВСУ бежать из города, ей ответили: "Не твоё собачье дело". По словам собеседницы агентства, полиция на её звонок никак не отреагировала и не приехала.
Ранее Лайф писал, что глава СК Александр Бастрыкин провёл совещание в Геническе о расследовании преступлений ВСУ. Ему доложили, как продвигается следствие по резонансным уголовным делам. Речь шла о преступлениях, совершённых Украиной в отношении как мирного населения, так и российских военнослужащих.
Getty Images / Vincenzo Circosta / Anadolu Agency