Жители Херсона пожаловались на украинских бойцов, грабящих дома

Украинские военные грабят жителей Херсона. Об этом сообщила жительница подконтрольного ВСУ города.

"Зашли люди в военной форме в дом, в наш многоквартирный, и начали открывать двери первого подъезда… Я со второго подъезда спустилась с собакой, спрашиваю у них: "В чем дело?" Отвечают: "Тикай, жинка… уйди!", начинают пихать. Я понимаю, что они начинают грабить наши пустые квартиры. И никто никак на это повлиять не может", — приводит РИА "Новости" слова местной жительницы.

Украинские военные заявили, что "имущество не должно достаться русским". Когда женщина спросила, собираются ли ВСУ бежать из города, ей ответили: "Не твоё собачье дело". По словам собеседницы агентства, полиция на её звонок никак не отреагировала и не приехала.