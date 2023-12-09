Известный литературный критик Андрей Немзер скончался в возрасте 66 лет

Известный историк литературы, литературный критик, кандидат филологических наук Андрей Немзер скончался в возрасте 66 лет. Об этом сообщил в одной из социальных сетей литературовед и публицист Александр Архангельский. Причина кончины не уточняется.

"Андрей Немзер умер. Какая-то важная часть жизни оборвалась", — написал он.

Андрей Немзер был членом Союза российских писателей и вице-президентом Академии русской современной словесности. В разные годы работал преподавателем, а также возглавлял отдел критики журнала "Литературное обозрение".

Кроме того, из-под его пера вышли книги "Красное колесо Александра Солженицына: Опыт прочтения" и "При свете Жуковского: Очерки по истории русской литературы". Работы посвящены русской литературе от начала ХIX до начала ХХI века.