Регион

Уведомления отключены

9 декабря, 11:13

"Висит на волоске": Действия Байдена могут оставить Киев без поддержки, узнали СМИ

The New York Times: Поддержка Украины висит на волоске из-за действий Байдена

Из-за действий американского лидера Джо Байдена военная поддержка Украины со стороны США может скоро прекратиться. Как отмечает The New York Times, всё началось с того, что глава Белого дома в ноябре направил в Конгресс запрос о помощи Киеву и Израилю и включил в него просьбу о выделении дополнительных средств для безопасности на границе с Мексикой.

По мнению автора материала, такой шаг должен был стать "сладкой пилюлей", которая бы разрешила кризис и позволила получить поддержку со стороны республиканцев, но он привёл лишь к тупику.

"Вынеся данный вопрос на обсуждение, [Байден] спровоцировал правых [республиканцев] призывать к большим изменениям в политике, которые касаются обстановки на границе. В результате чего его партия разделилась в мнениях по данному вопросу", — пишет The New York Times.

В публикации отмечается, что сейчас хозяину Овального кабинета придётся согласиться на требования консерваторов для разблокирования помощи Украине и Израилю, поэтому пока поддержка Киеву "висит на волоске".

"Польются новые реки крови": Медведев обвинил семейку Байденов в продолжении конфликта на Украине

"Польются новые реки крови": Медведев обвинил семейку Байденов в продолжении конфликта на Украине

Ранее Лайф писал, что в рядах Вооружённых сил Украины начинается хаос из-за неопределённости в помощи США. Военные не знают, на какое число снарядов могут рассчитывать, и в связи с этим им не удаётся распланировать свои действия.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
  • Новости
  • Украина
  • США
  • Джо Байден
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров