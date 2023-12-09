"Висит на волоске": Действия Байдена могут оставить Киев без поддержки, узнали СМИ

Из-за действий американского лидера Джо Байдена военная поддержка Украины со стороны США может скоро прекратиться. Как отмечает The New York Times, всё началось с того, что глава Белого дома в ноябре направил в Конгресс запрос о помощи Киеву и Израилю и включил в него просьбу о выделении дополнительных средств для безопасности на границе с Мексикой.

По мнению автора материала, такой шаг должен был стать "сладкой пилюлей", которая бы разрешила кризис и позволила получить поддержку со стороны республиканцев, но он привёл лишь к тупику.

"Вынеся данный вопрос на обсуждение, [Байден] спровоцировал правых [республиканцев] призывать к большим изменениям в политике, которые касаются обстановки на границе. В результате чего его партия разделилась в мнениях по данному вопросу", — пишет The New York Times.

В публикации отмечается, что сейчас хозяину Овального кабинета придётся согласиться на требования консерваторов для разблокирования помощи Украине и Израилю, поэтому пока поддержка Киеву "висит на волоске".