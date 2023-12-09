"Висит на волоске": Действия Байдена могут оставить Киев без поддержки, узнали СМИ
The New York Times: Поддержка Украины висит на волоске из-за действий Байдена
Из-за действий американского лидера Джо Байдена военная поддержка Украины со стороны США может скоро прекратиться. Как отмечает The New York Times, всё началось с того, что глава Белого дома в ноябре направил в Конгресс запрос о помощи Киеву и Израилю и включил в него просьбу о выделении дополнительных средств для безопасности на границе с Мексикой.
По мнению автора материала, такой шаг должен был стать "сладкой пилюлей", которая бы разрешила кризис и позволила получить поддержку со стороны республиканцев, но он привёл лишь к тупику.
"Вынеся данный вопрос на обсуждение, [Байден] спровоцировал правых [республиканцев] призывать к большим изменениям в политике, которые касаются обстановки на границе. В результате чего его партия разделилась в мнениях по данному вопросу", — пишет The New York Times.
В публикации отмечается, что сейчас хозяину Овального кабинета придётся согласиться на требования консерваторов для разблокирования помощи Украине и Израилю, поэтому пока поддержка Киеву "висит на волоске".
Ранее Лайф писал, что в рядах Вооружённых сил Украины начинается хаос из-за неопределённости в помощи США. Военные не знают, на какое число снарядов могут рассчитывать, и в связи с этим им не удаётся распланировать свои действия.
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