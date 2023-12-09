В Нижнем Новгороде мужчина пытался устроить поджог у магазина и попал в больницу

В Нижнем Новгороде неизвестный пытался устроить поджог у супермаркета в Советском районе, но попал в больницу. По данным SHOT, явно неадекватный мужчина начал кричать, что его якобы хотят убить, после чего развёл огонь.

Мужчину госпитализировали с ожогами 70% тела, его личность пока не установлена. Из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек, работу магазина приостановили.