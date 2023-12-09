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9 декабря, 10:35

В Нижнем Новгороде мужчина пытался устроить поджог у магазина и попал в больницу

В Нижнем Новгороде неизвестный пытался устроить поджог у супермаркета в Советском районе, но попал в больницу. По данным SHOT, явно неадекватный мужчина начал кричать, что его якобы хотят убить, после чего развёл огонь.

Мужчину госпитализировали с ожогами 70% тела, его личность пока не установлена. Из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек, работу магазина приостановили.

В Дагестане разыскивают злоумышленника, спалившего вышку сотовой связи

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Ранее в Курганской области неизвестный поджёг шкаф с архивными документами в администрации сельсовета. Пострадавших нет, злоумышленника уже ищут.

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Shutterstock

Матвей Константинов
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