Устроивший поджог в магазине нижегородец спалил часть продававшегося алкоголя

Неизвестный мужчина устроил поджог у прилавка с алкоголем в нижегородской "Пятёрочке", он также спалил часть продававшегося там спиртного. Как рассказали SHOT очевидцы, сначала его пытались отговорить, но это не сработало: неадекват заявил, что его кто-то преследует, и принялся разводить огонь.

При возгорании мужчина и сам пострадал, охранник накрыл его курткой, покупатели начали заливать водой, ещё один человек распылил огнетушитель. Спустя время мужчина не успокоился и продолжил кричать, предприняв ещё одну попытку поджога, но его тут же скрутили и госпитализировали.

На данный момент мужчина продолжает находиться в реанимации. Его личность пока не установлена.