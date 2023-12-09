Устроивший поджог в магазине нижегородец спалил часть продававшегося алкоголя
Магазин, в который ворвался неизвестный в Нижнем Новгороде. Обложка © SHOT
Неизвестный мужчина устроил поджог у прилавка с алкоголем в нижегородской "Пятёрочке", он также спалил часть продававшегося там спиртного. Как рассказали SHOT очевидцы, сначала его пытались отговорить, но это не сработало: неадекват заявил, что его кто-то преследует, и принялся разводить огонь.
При возгорании мужчина и сам пострадал, охранник накрыл его курткой, покупатели начали заливать водой, ещё один человек распылил огнетушитель. Спустя время мужчина не успокоился и продолжил кричать, предприняв ещё одну попытку поджога, но его тут же скрутили и госпитализировали.
На данный момент мужчина продолжает находиться в реанимации. Его личность пока не установлена.
Напомним, неизвестный ворвался в "Пятёрочку" в Советском районе Нижнего Новгорода и начал кричать, что его хотят убить. Он развёл огонь, но сам попал в больницу с ожогами 70% тела. Его личность устанавливают.