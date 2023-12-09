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9 декабря, 11:46

Устроивший поджог в магазине нижегородец спалил часть продававшегося алкоголя

<p>Магазин, в который ворвался неизвестный в Нижнем Новгороде. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Магазин, в который ворвался неизвестный в Нижнем Новгороде. Обложка © SHOT

Неизвестный мужчина устроил поджог у прилавка с алкоголем в нижегородской "Пятёрочке", он также спалил часть продававшегося там спиртного. Как рассказали SHOT очевидцы, сначала его пытались отговорить, но это не сработало: неадекват заявил, что его кто-то преследует, и принялся разводить огонь.

При возгорании мужчина и сам пострадал, охранник накрыл его курткой, покупатели начали заливать водой, ещё один человек распылил огнетушитель. Спустя время мужчина не успокоился и продолжил кричать, предприняв ещё одну попытку поджога, но его тут же скрутили и госпитализировали.

На данный момент мужчина продолжает находиться в реанимации. Его личность пока не установлена.

Неизвестный поджёг шкаф с архивными документами в администрации села под Курганом

Неизвестный поджёг шкаф с архивными документами в администрации села под Курганом

Напомним, неизвестный ворвался в "Пятёрочку" в Советском районе Нижнего Новгорода и начал кричать, что его хотят убить. Он развёл огонь, но сам попал в больницу с ожогами 70% тела. Его личность устанавливают.

Матвей Константинов
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