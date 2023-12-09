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Регион
Опубликовано 9 декабря 2023, 11:53
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ВСУ уклоняются от стрелковых боёв у Артёмовска, сообщил российский боец

Боец с позывным Ламбер: ВСУ уклоняются от стрелковых боёв в районе Артёмовска

Вооружённые силы Украины (ВСУ) на Артёмовском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР) стараются избегать стрелковых боёв. Об этом заявил один из командиров бригады "Север V" в составе добровольческого штурмового корпуса, работающей у Артёмовска, с позывным Ламбер.

"В стрелковый бой они боятся вступать. Когда дело доходит до стрелкового боя, когда мы начинаем запрыгивать на их позиции, они либо сдаются в плен, либо стараются отступать", — приводит его слова ТАСС.

Как отметил военный, на их участке противник в основном сдаётся во время боя — в тот момент, когда осознаёт, что у него уже нет шансов. А командир одного из штурмовых отрядов бригады с позывным Чибилия в свою очередь подчеркнул, что некоторые украинские солдаты ведут себя достаточно упёрто — они стараются воевать до последнего.

Отметим, что на данный момент "Север V" и другие подразделения добровольческого штурмового корпуса наступают у Богдановки, западнее Артёмовска. За последние дни российские военные продвинулись почти на полтора километра. Причём в первый день в плен попали девять украинских военных.

На каких направлениях ВСУ не могут сдержать продвижение Армии России
На каких направлениях ВСУ не могут сдержать продвижение Армии России

Ранее Лайф писал, что под Артёмовском российские десантники сбили украинский гексакоптер типа "Баба-яга". Как уточнили в Министерстве обороны РФ, цель была поражена операторами БПЛА дальневосточного соединения ВДВ.

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Getty Images / Pierre Crom

Никита Осипов
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