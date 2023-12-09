ВСУ уклоняются от стрелковых боёв у Артёмовска, сообщил российский боец

Вооружённые силы Украины (ВСУ) на Артёмовском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР) стараются избегать стрелковых боёв. Об этом заявил один из командиров бригады "Север V" в составе добровольческого штурмового корпуса, работающей у Артёмовска, с позывным Ламбер.

"В стрелковый бой они боятся вступать. Когда дело доходит до стрелкового боя, когда мы начинаем запрыгивать на их позиции, они либо сдаются в плен, либо стараются отступать", — приводит его слова ТАСС.

Как отметил военный, на их участке противник в основном сдаётся во время боя — в тот момент, когда осознаёт, что у него уже нет шансов. А командир одного из штурмовых отрядов бригады с позывным Чибилия в свою очередь подчеркнул, что некоторые украинские солдаты ведут себя достаточно упёрто — они стараются воевать до последнего.

Отметим, что на данный момент "Север V" и другие подразделения добровольческого штурмового корпуса наступают у Богдановки, западнее Артёмовска. За последние дни российские военные продвинулись почти на полтора километра. Причём в первый день в плен попали девять украинских военных.