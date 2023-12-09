Названы самые бюджетные заграничные направления для зимнего и весеннего отдыха

При выборе направления для зимнего и весеннего отпуска важно озаботиться не только красивыми видами и комфортабельным отелем, но и ценами на отдых. О том, куда слетать на отдых и не отдать последние деньги, порталу "Страсти" рассказал известный турагент, бизнес-тренер Тариел Гажиенко.

На первое место он поставил отдых по России. По словам эксперта, важно выбирать не самые трендовые направления, например, Калининград — отличный город для отпуска, в котором всего за 50 тысяч на двоих можно отпраздновать мартовские праздники.

"За те же 40–50 тысяч на двоих можно провести несколько дней в Санкт-Петербурге. Словом, в России много мест, где интересно, познавательно и достаточно бюджетно", — добавил собеседник портала.

Говоря о втором месте, Гажиенко указал на Армению. Он отметил, что если заранее, хотя бы за два-три месяца спланировать путешествие, то получится купить билеты по очень приятным ценам, а весь отпуск обойдётся в 70–80 тысяч рублей.

А на третьем месте расположился Египет, который, если не ехать в новогодние праздники, станет недорогим местом для отдыха. Эксперт указал, что до марта там можно приобрести недельный тур в приличном отеле за 100–110 тысяч на двоих. Далее в списке идут Объединённые Арабские Эмираты.

"На четвёртом месте я бы расположил Арабские Эмираты. Да, я не оговорился. В самой стране цены примерно в два раза выше, чем в Москве. Но за счёт большого количества авиаперелётов, включая чартерные, а также благодаря демократичным ценам в 3- и 4-звёздочных отелях можно отдохнуть за 100–120 тысяч рублей. И это цена на двоих", — пояснил турагент.

Гажиенко порекомендовал брать турпакет либо с двухразовым питанием, либо с питанием "всё включено", иначе на еду придётся тратить немало.

А на пятом месте расположилась Шри-Ланка. По словам эксперта, из тёплых стран она наиболее выгодна, если заранее озаботиться выбором тура или спланировать свой отдых на период наибольшего количества спецпредложений и скидок. К слову, туры на остров можно приобрести за 150–160 тысяч рублей.