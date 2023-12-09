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9 декабря, 12:59

В части Красноярского края ввели режим ЧС из-за опасной инфекции у коров

На юге Красноярского края ввели режим ЧС из-за узелкового дерматита у скота

В девяти районах на юге Красноярского края ввели режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки узелкового дерматита у крупного рогатого скота. Соответствующее постановление подписал заместитель губернатора региона Сергей Верещагин.

"В целях защиты населения и территорий, ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с выявлением заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота [постановляю]: <...> определить границами зоны чрезвычайной ситуации территории Минусинского, Ермаковского, Идринского, Каратузского, Краснотуранского, Курагинского, Новосёловского, Ужурского и Шушенского районов Красноярского края", — указано в тексте постановления. В четверг, 7 декабря, на перечисленных выше территориях ввели режим повышенной готовности.

Согласно документу, МЧС рекомендуется обеспечить непрерывную работу оперштаба по предупреждению ЧС, оценке обстановки и координации сил. Службе по ветеринарному надзору рекомендовано разработать план ликвидации очагов болезни, осмотреть и вакцинировать восприимчивых животных и заниматься лечением больных. Вместе с этим запрещён ввоз животных и их продукции на территорию региона без специальных документов из Тувы и Хакасии.

Вспышка опасной инфекции была зафиксирована на территории Хакасии в начале октября. Тогда ввели режим ЧС районного масштаба, а около трёх тысяч животных было уничтожено. В конце ноября в Боградском районе республики обнаружили новый очаг заболевания.

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А ранее Лайф рассказывал, что в районе Приморья ввели режим локальной ЧС из-за африканской чумы свиней. Заразилось не менее 38 тысяч животных.

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ТАСС / Юрий Смитюк

Дарья Нарыкова
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