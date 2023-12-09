Попытка починить проводку закончилась гибелью для электрика в Москве
На востоке Москвы электрик погиб после удара током в автотехцентре
Погибший от удара током в Москве электрик лежит на трубе. Обложка © Телеканал "360"
В автотехцентре в московском районе Отрадное электрик погиб от удара током. Как сообщает телеканал "360", мужчина умер на месте.
В экстренных службах сообщили, что электрик упал на трубу отопления на высоте около шести метров — это видно на опубликованном журналистами фото. Снять тело у спасателей пока не получилось, ведь участок находится под напряжением. По предварительным данным, мужчина погиб, пытаясь починить проводку.
Ранее Лайф писал, что сотрудник "Мосводоканала" потерял сознание во время работы и свалился в восьмиметровый котлован. К счастью, мужчина выжил.