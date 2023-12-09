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9 декабря, 14:32

Попытка починить проводку закончилась гибелью для электрика в Москве

На востоке Москвы электрик погиб после удара током в автотехцентре

<p>Погибший от удара током в Москве электрик лежит на трубе. Обложка © <a href="https://360tv.ru/news/proisshestviya/elektrik-umer-ot-udara-tokom-v-avtotehtsentre-na-vostoke-moskvy/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Телеканал "360"</a></p>

Погибший от удара током в Москве электрик лежит на трубе. Обложка © Телеканал "360"

В автотехцентре в московском районе Отрадное электрик погиб от удара током. Как сообщает телеканал "360", мужчина умер на месте.

В экстренных службах сообщили, что электрик упал на трубу отопления на высоте около шести метров — это видно на опубликованном журналистами фото. Снять тело у спасателей пока не получилось, ведь участок находится под напряжением. По предварительным данным, мужчина погиб, пытаясь починить проводку.

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Никита Осипов
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