Попытка починить проводку закончилась гибелью для электрика в Москве

В автотехцентре в московском районе Отрадное электрик погиб от удара током. Как сообщает телеканал "360" , мужчина умер на месте.

В экстренных службах сообщили, что электрик упал на трубу отопления на высоте около шести метров — это видно на опубликованном журналистами фото. Снять тело у спасателей пока не получилось, ведь участок находится под напряжением. По предварительным данным, мужчина погиб, пытаясь починить проводку.