Путин: Участники СВО достойно продолжают ратные традиции ветеранов ВОВ и ВС РФ

Бойцы специальной военной операции (СВО) достойно продолжают традиции ветеранов Великой Отечественной войны и ВС РФ. Об этом заявил Владимир Путин в видеообращении к участникам Всероссийского военно-патриотического юнармейского слёта. Президент указал, что они активно помогают волонтёрам, заботятся о старшем поколении, а также поддерживают нуждающихся.