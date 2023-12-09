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Опубликовано 9 декабря 2023, 14:58

Путин: Участники СВО достойно продолжают ратные традиции ветеранов ВОВ и ВС РФ

Бойцы специальной военной операции (СВО) достойно продолжают традиции ветеранов Великой Отечественной войны и ВС РФ. Об этом заявил Владимир Путин в видеообращении к участникам Всероссийского военно-патриотического юнармейского слёта. Президент указал, что они активно помогают волонтёрам, заботятся о старшем поколении, а также поддерживают нуждающихся.

Видеообращение Путина к участникам и гостям Всероссийского военно-патриотического юнармейского слёта. Видео © Kremlin.ru

"Включаетесь в реализацию проектов, адресованных участникам специальной военной операции, которые достойно продолжают ратные традиции ветеранов Великой Отечественной войны и вооружённых сил", — отметил Путин.

Путин: Подвиги бойцов СВО поражают, ими гордится вся Россия
Путин: Подвиги бойцов СВО поражают, ими гордится вся Россия

Ранее российский лидер порадовался возрождению военно-патриотической игры "Зарница". Путин отметил, что она востребована, а традиции помогают ребятам в наше время. Такая преемственность идей важна, указал глава государства.

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Kremlin.ru

Никита Осипов
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