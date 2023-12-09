Российский суд арестовал американца за реабилитацию нацизма

В Санкт-Петербурге суд до 7 февраля 2024 года арестовал американца по имени Юрий Малев по обвинению в реабилитации нацизма. Об этом сообщила Объединённая пресс-служба судов города.

"Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина РФ и США Юрия Малева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 354.1 УК РФ", — отметили там.

В июле 2022 года Малев выложил в соцсетях изображение Георгиевской ленты с подписью "опознавательный знак лица с нетрадиционной сексуальной ориентацией", сопроводив публикацию бранью. А 8 мая 2023 года, накануне Дня Победы, в той же соцсети американец разместил фото мёртвого человека с указанием, "как правильно носить Георгиевскую ленточку", сообщили в пресс-службе.

В суде отметили, что тем самым Малев выразил неуважение к дням воинской славы и датам РФ, которые связаны с защитой Отечества. В Пресс-службе судов подчеркнули, что американец оскорбил память о Великой Отечественной войне и достоинство ветеранов. Малева задержали 8 декабря, в тот же день ему предъявили обвинение, при этом мужчина признал вину частично.

"Малев и защитник возражали, указав, что с учётом личности обвиняемого, его состояния здоровья, признательной позиции по уголовному делу, положительной характеристики со стороны родственницы, допрошенной в судебном заседании по личности обвиняемого, с учётом представленных защитником документов Малеву возможно избрать меру пресечения в виде подписки о невыезде, домашнем аресте, запрете определённых действий", — отметили в Пресс-службе судов Санкт-Петербурга.