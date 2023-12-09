Стало известно, куда пропала звезда "Бедной Насти" Елена Корикова

Актриса Елена Корикова, известная по роли крепостной Анны Платоновой в сериале "Бедная Настя", завершила актёрскую карьеру. Окончательно со съёмочных радаров Корикова исчезла во время пандемии коронавируса, а в 2022 году перестала появляться в соцсетях. Теперь уроженка Тюменской области работает дизайнером интерьеров, пишет 72.ru.

Корикова в 90-е годы проживала в Нью-Йорке, где стала лицом модного дома. Позднее она вернулась в Россию и начала играть в труппе театра "Современник". Актриса прославилась благодаря фильму "Барышня-крестьянка" и роли Анны Платоновой в сериале "Бедная Настя". С того момента Корикова была одной из самых узнаваемых артисток в России.

Последний раз её можно было увидеть на экране в проектах "Круговорот" и "Шелест" в 2016 году. Сейчас Елена живёт в Черногории, пробует себя в дизайне и состоит в браке. В 2022 году артистка отметила свое 50-летие.