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9 декабря, 16:53

В Петербурге родные борца порезали ножом охранников, не пускавших их к коврам

В Санкт-Петербурге два посетителя спорткомплекса напали на охранников с ножом

<p>Машина скорой помощи рядом со спорткомплексом, где двое болельщиков напали на охранников с ножом. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/mashmoyka/14372" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mash на Мойке</a></p>

Машина скорой помощи рядом со спорткомплексом, где двое болельщиков напали на охранников с ножом. Обложка © Telegram / Mash на Мойке

В Санкт-Петербурге двое мужчин напали с ножом на охранников спорткомплекса, где в этот момент проходили соревнования по вольной борьбе. Об этом сообщили в региональном главке МВД.

"В результате инцидента двоих охранников госпитализировали с ножевыми ранениями. Оперативно прибывшими на место сотрудниками полиции нападавшие были задержаны и доставлены в отдел полиции", — отметили в ведомстве.

Как сообщает телеграм-канал "Mash на Мойке", нападавшие — дядя и отец одного из борцов. Охрана не пропускала родственников к коврам, где выступал спортсмен. Между тем в ФОК "Коммуны", где произошёл инцидент, продолжают дежурить силовики.

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Ранее Лайф писал, что в Петербурге приезжий порезал ножом ребёнка на улице и сбежал. Раненого мальчика обнаружила прохожая, его госпитализировали.

Никита Осипов
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