В Петербурге родные борца порезали ножом охранников, не пускавших их к коврам

В Санкт-Петербурге двое мужчин напали с ножом на охранников спорткомплекса, где в этот момент проходили соревнования по вольной борьбе. Об этом сообщили в региональном главке МВД.

"В результате инцидента двоих охранников госпитализировали с ножевыми ранениями. Оперативно прибывшими на место сотрудниками полиции нападавшие были задержаны и доставлены в отдел полиции", — отметили в ведомстве.

Как сообщает телеграм-канал "Mash на Мойке", нападавшие — дядя и отец одного из борцов. Охрана не пропускала родственников к коврам, где выступал спортсмен. Между тем в ФОК "Коммуны", где произошёл инцидент, продолжают дежурить силовики.