Военный метеоролог предупредил москвичей о жгучих морозах

Аномальные морозы продолжатся в Москве до понедельника. Об этом рассказал синоптик и военный метеоролог Александр Ильин. По его словам, самым холодным днём на этой неделе станет воскресенье, 10 декабря. Температура воздуха будет близка к минус 20 градусам, а в Подмосковье — ещё ниже, вплоть до минус 22.

"В воскресенье ночью будет достаточно морозно: минус 20 градусов и ниже. В дневные часы погода в Москве тоже будет близка к этой отметке — от минус 17 до минус 19 градусов, в области — от минус 17 до минус 22", — подчеркнул Ильин в беседе с телеканалом "Звезда".

Синоптик добавил, что с 11 декабря в столичном регионе ожидается потепление. В ночь на понедельник сильные морозы сохранятся, а вот уже днём воздух прогреется и достигнет отметки в минус десять градусов.