Коуч по спокойствию объяснила, что такое "кайросы" и как они помогут подготовиться к Новому году

При подготовке к Новому году не у каждого человека получается довести все дела до конца, некоторые люди попросту выгорают. Как эффективно планировать время перед длинными праздниками, рассказала профессиональный коуч по спокойствию, эффективности и лидерству Галина Добромирова.

Прежде всего она призвала спокойно, без суеты и напряжения относиться к этому событию. По мнению эксперта, это всего лишь переход из одного года в другой. Разгрузить переполненную задачами голову специалист рекомендует по старинке — записать все планы на ближайшее время, чтобы всё было перед глазами. После этого надо отсортировать дела по важности и выделить "кайросы" — моменты, когда одновременно получится решить несколько задач.

"Например, если вы знаете, что поедете за продуктами, а в шаговой доступности находится необходимый вам отдел подарков, где бы вы могли купить подарки близким, то это и есть тот самый "кайрос". Вам не надо будет отдельно планировать время под покупку подарков", — пояснила коуч в беседе с РИА "ФедералПресс".

При планировании эксперт порекомендовала найти время для качественного сна и отдыха, чтобы эффективно выполнять задачи и избежать переутомления.