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9 декабря, 17:12

В центре Симферополя прогремел взрыв

Полиция устанавливает обстоятельства взрыва в центре Симферополя

Полицейские устанавливают обстоятельства взрыва в центре Симферополя, который произошёл в пятницу, 8 декабря. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МВД по Крыму.

"8 декабря около 17:00 в Симферополе по улице Горького произошёл хлопок. На место происшествия выехали сотрудники полиции. В ходе осмотра было выявлено повреждение водосточной трубы на одном из зданий", указали в ведомстве.

Подробности случившегося не раскрываются. В полиции добавили, что никто не пострадал в результате взрыва.

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А ранее Лайф писал, что на пляже в Крыму был обнаружен катер ВСУ с взрывчаткой на борту. Местные жители вызвали сотрудников экстренных служб, которые впоследствии оцепили местность. По предварительной информации, морской беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы, после чего оказался на пляже.

Обложка ©

Shutterstock

Дарья Нарыкова
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