В центре Симферополя прогремел взрыв

Полицейские устанавливают обстоятельства взрыва в центре Симферополя, который произошёл в пятницу, 8 декабря. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МВД по Крыму.

"8 декабря около 17:00 в Симферополе по улице Горького произошёл хлопок. На место происшествия выехали сотрудники полиции. В ходе осмотра было выявлено повреждение водосточной трубы на одном из зданий", — указали в ведомстве.

Подробности случившегося не раскрываются. В полиции добавили, что никто не пострадал в результате взрыва.