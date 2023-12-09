В центре Симферополя прогремел взрыв
Полиция устанавливает обстоятельства взрыва в центре Симферополя
Полицейские устанавливают обстоятельства взрыва в центре Симферополя, который произошёл в пятницу, 8 декабря. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МВД по Крыму.
"8 декабря около 17:00 в Симферополе по улице Горького произошёл хлопок. На место происшествия выехали сотрудники полиции. В ходе осмотра было выявлено повреждение водосточной трубы на одном из зданий", — указали в ведомстве.
Подробности случившегося не раскрываются. В полиции добавили, что никто не пострадал в результате взрыва.
А ранее Лайф писал, что на пляже в Крыму был обнаружен катер ВСУ с взрывчаткой на борту. Местные жители вызвали сотрудников экстренных служб, которые впоследствии оцепили местность. По предварительной информации, морской беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы, после чего оказался на пляже.
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