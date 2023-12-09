МЧС призвало москвичей не оголяться на фоне жгучих морозов

Гидрометцентр продлил в Москве и области оранжевый уровень опасности из-за низких температур. На сайте учреждения сказано, что предупреждение действует до 21:00 понедельника, 11 декабря. В этот день температура будет на 7–14 градусов ниже нормы.

В столичном регионе объявили и жёлтый уровень опасности из-за гололедицы — предупреждение действует до 21:00 вторника, 12 декабря. Между тем в столичном управлении МЧС призвали жителей не оголять на улице щёки, уши, нос, запястья, пальцы и щиколотки. Спасатели посоветовали на улице носить многослойную одежду, а в помещении не забывать про сменную обувь.

"Зимняя обувь должна иметь плотную утеплённую подошву. На морозе старайтесь не стоять, двигайтесь. Наденьте головной убор (30% тепла теряется при непокрытой голове). Укройтесь от ветра. Используйте для обогрева ближайшие помещения: магазины, подъезды жилых домов", — отметили в ведомстве.

По словам специалистов, придя с мороза домой, не стоит сразу пить горячий чай и принимать согревающий душ, так как при резкой смене температуры возникает сильная нагрузка на сердечно-сосудистую систему. В МЧС подчеркнули, что организм должен в течение 20–30 минут адаптироваться к комнатной температуре.

Автомобилистов же попросили соблюдать ПДД и иметь при себе заряженный телефон, запасное топливо и тёплые вещи. В багажнике должен быть буксировочный трос и инструменты для ремонта — на тот случай, если сломается машина.