Россиянин Тищенко стал чемпионом мира WBA

Олимпийский чемпион Евгений Тищенко стал мировым чемпионом по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в новой весовой категории — bridgerweight (до 101,6 кг). Россиянин одержал победу над немцем Леоном Хартом на турнире IBA Champions Night в Дубае, нокаутировав противника в шестом раунде.

Весовая категория до 101,6 кг была введена с целью увеличения разницы между первым тяжёлым и супертяжёлым весом (до 90,71 и свыше 90,71 кг соответственно). Её назвали bridgerweight в честь шестилетнего американца Бриджера Уокера, который спас от бродячих собак младшую сестру.

За плечами Тищенко 13 побед, из которых восемь нокаутом, а также одно поражение. Он завоевал пояса интернационального чемпиона Всемирного боксёрского совета, интерконтинентального чемпиона Всемирной боксёрской организации (WBO) и чемпиона Европы WBO в весе до 90,71 кг. В 2016-м он стал олимпийским чемпионом, а годом ранее — чемпионом мира. В 2015 и 2017 годах становился чемпионом Европы, а в 2013-м победил на Универсиаде.