Госдеп сообщил, что поможет арестованному в России американцу Малеву

В Госдепе США собираются оказать всю посильную помощь гражданину Америки Юрию Малеву, которого арестовали в России по делу о реабилитации нацизма. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на представителя ведомства.

В ведомстве сообщили, что осведомлены о произошедшем и добавили, что при задержании любого гражданина США Госдеп "всегда работает" над оказанием ему помощи. Также там подчеркнули, что обеспечение безопасности американцев за рубежом — это наиболее приоритетная задача ведомства.