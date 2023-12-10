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10 декабря, 00:00

Госдеп сообщил, что поможет арестованному в России американцу Малеву

В Госдепе США собираются оказать всю посильную помощь гражданину Америки Юрию Малеву, которого арестовали в России по делу о реабилитации нацизма. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на представителя ведомства.

В ведомстве сообщили, что осведомлены о произошедшем и добавили, что при задержании любого гражданина США Госдеп "всегда работает" над оказанием ему помощи. Также там подчеркнули, что обеспечение безопасности американцев за рубежом — это наиболее приоритетная задача ведомства.

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Напомним, что в Санкт-Петербурге суд до 7 февраля 2024 года арестовал гражданина США по имени Юрий Малев. Мужчина обвиняется в реабилитации нацизма. Ему вменяется два эпизода. Во-первых, в соцсети "Одноклассники" он загрузил фотографию георгиевской ленты, заявив, что это — опознавательный знак лица с нетрадиционной сексуальной ориентацией. К слову, надпись была нецензурной. Во-вторых, в другой соцсети он разместил снимок трупа с надписью "Как правильно носить георгиевскую ленточку".

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Unsplash

Анатолий Симоненко
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