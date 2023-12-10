Названа самая несчастная страна Евросоюза

Болгария оказалась самой несчастной страной Евросоюза. Данные исследования европейского статистического агентства Евростат приводит агентство Independent.

Так, болгары оценили уровень удовлетворённости жизнью менее чем на шесть баллов из десяти. Чуть более высокий показатель — 6,5 балла — выявлен у немцев. Часть из них заявили, что чувствуют тревогу и апатию.

А вот наиболее счастливые люди живут в Австрии — они считают, что удовлетворены жизнью на 8 баллов. В Румынии, Польше и Финляндии тоже зафиксированы высокие показатели — по 7,7 балла.