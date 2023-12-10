Эксперт рассказал, когда "бесплатные" приложения могут списывать деньги

Приложения, которые предлагают расширенный функционал за отдельную плату, являются не такими безопасными, как кажется на первый взгляд. Об этом агентству "Прайм" рассказал директор центра компетенций по информационной безопасности "Т1 Интеграция" Виктор Гулевич.

"Назвать платные подписки "зловредными" нельзя — они не воруют ваши данные и не подслушивают разговоры. Однако, обещая уникальные возможности, на самом деле приносят только дополнительные и не всегда оправданные расходы", — пояснил Гулевич.

Он обратил внимание, что за полный функционал оплата бывает завышена: за простейшие действия вроде улучшения фотографий приходится отдавать слишком много денег. Как правило, после скачивания такого приложения людям предоставляется три бесплатных дня, после которых начинаются регулярные списания денег с карты.

Стоит заметить, что за услуги придётся платить даже после удаления приложения. Чтобы избавиться от этого, нужно зайти в раздел управления аккаунтом на Android или iOS и там отписаться от подписки, резюмировал эксперт.