Жертвами мощного торнадо в Теннесси стали как минимум шесть человек

По меньшей мере шесть человек погибли в результате торнадо, обрушившегося на американский штат Теннесси. Об этом сообщает NBC News.



По словам официальных лиц, погибло как минимум шесть человек. Офис шерифа округа Монтгомери подтвердил, что среди жертв есть ребёнок. Ещё 23 человека пострадало.

"Мы очень сильно пострадали от торнадо здесь, в Кларксвилле и округе Монтгомери", — заявил мэр округа Монтгомери Уэс Голден.

Полиция и пожарные в Кларксвилле получили многочисленные сообщения о повреждениях в части города, находящейся к северу от Нэшвилла, недалеко от границы штата Кентукки. Там оборваны линии электропередачи, во многих районах небезопасно. Жителей попросили оставаться дома, пока службы экстренного реагирования оценивают ситуацию.

По данным СМИ, более 80 тысяч потребителей остались без электричества, город Спрингфилд полностью обесточен. Национальная метеорологическая служба выпустила несколько предупреждений о торнадо в Теннесси и заявила, что планирует обследовать район.