Разрушительный торнадо почти уничтожил американский город в штате Теннесси

На юго-востоке Соединённых Штатов борются с последствиями стихийного бедствия. Как передаёт портал News Channel5 Nashville, на город Кларксвилл, расположенный в Теннесси, несколько часов назад обрушился сильнейший торнадо.

На появившихся в социальных сетях кадрах можно увидеть десятки уничтоженных строений, множество разбросанных по проезжей части помятых машин и поваленных шквальными порывами ветра деревьев. Местные жители были вынуждены прятаться по подвалам. Убежище было открыто в северо-восточной средней школе города.

По данным региональных властей, без электричества осталось более 15 тысяч человек. Офис шерифа округа Монтгомери сообщил, что полиция попросила жителей укрыться и держаться подальше от дорог. А мэр Кларксвилла Джо Питтс, в свою очередь, рассказал, что в настоящее время экстренные службы ещё оценивают ущерб от торнадо. Точное количество погибших и пострадавших на данный момент неизвестно.