"Обрушение Киева": На Украине ужаснулись новой катастрофе

Киевское метро обрушилось из-за серьёзных негативных процессов, и это не единственная катастрофа, которая ожидается в этом городе. Об этом на YouTube-канале рассказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

"Началось обрушение Киева, произошла техногенная катастрофа, технологическая. Это начали рушиться туннели в этом куске ветки от "Лыбедской" до "Теремков". Это полная катастрофа для Киева в условиях зимы", — пояснил Соскин.