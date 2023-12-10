"Обрушение Киева": На Украине ужаснулись новой катастрофе
Экс-советник Кучмы Соскин: Киев начал рушиться из-за невнимательности властей
Киевское метро обрушилось из-за серьёзных негативных процессов, и это не единственная катастрофа, которая ожидается в этом городе. Об этом на YouTube-канале рассказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Началось обрушение Киева, произошла техногенная катастрофа, технологическая. Это начали рушиться туннели в этом куске ветки от "Лыбедской" до "Теремков". Это полная катастрофа для Киева в условиях зимы", — пояснил Соскин.
Он сообщил, что столичные власти слишком мало внимания уделяли состоянию метрополитена. А мэр Киева Виталий Кличко совсем не развивает и не поддерживает подземку. По словам Соскина, в метро из-за безразличия местных чиновников сейчас проходят серьёзные негативные процессы.
Напомним, в пятницу, 8 декабря, из-за разгерметизации тоннелей пришлось закрыть сразу шесть станций метро на синей ветке ("Теремки" – "Демеевская"). Ремонт рискует затянуться на полгода.
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