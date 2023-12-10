Будущее региона Эссекибо может решиться уже на следующей неделе
Венесуэла и Гайана 14 декабря проведут переговоры по спорной территории
Уже в следующий четверг, 14 декабря, на территории островного государства Сент-Винсент и Гренадины могут встретиться главы Венесуэлы и Гайаны Николас Мадуро и Мохаммед Ирфаан Али. Как заявило правительство этой карибской страны, национальные лидеры обсудят вопросы по урегулированию ситуации вокруг территории Эссекибо.
В сообщении Кингстауна говорится, что запланированное мероприятие пройдёт под эгидой Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC) и Карибского сообщества (CARICOM). Такое решение принято после того, как президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и премьер-министр Сент-Винсента и Гренадин Ральф Гонсалвеш провели телефонные переговоры с главой Боливарианской Республики. Обсудив все вопросы, Мадуро согласился на прямые переговоры с Джорджтауном по поводу будущего спорной территории.
Напомним, вчера, 9 декабря, венесуэльский лидер Николас Мадуро подписал указы о включении региона Гайаны — Эссекибо — в состав страны. Согласно им регион, получивший название Гайана-Эссекибо, отныне считается Каракасом 24-м штатом страны.
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