Мадуро подписал указы о включении региона Эссекибо в состав Венесуэлы

Речь идёт о шести документах. В частности, первый утверждает создание национальной комиссии в защиту Эссекибо, в которую вошли представителя совета обороны, федерального правительства, национальной безопасности, и ещё ряд лиц. Второй указ говорит о создании комплексной системы обороны территории, а ещё один — об учреждении в регионе подразделений государственной нефтегазовой компании PDVSA и CVG с лицензией на разработку полезных ископаемых.