Мадуро подписал указы о включении региона Эссекибо в состав Венесуэлы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указы о включении региона Гайаны — Эссекибо — в состав страны, пишет Ultimas Noticias. Согласно им, регион, получивший название Гайана-Эссекибо, отныне считается Каракасом, 24-м штатом страны.
Речь идёт о шести документах. В частности, первый утверждает создание национальной комиссии в защиту Эссекибо, в которую вошли представителя совета обороны, федерального правительства, национальной безопасности, и ещё ряд лиц. Второй указ говорит о создании комплексной системы обороны территории, а ещё один — об учреждении в регионе подразделений государственной нефтегазовой компании PDVSA и CVG с лицензией на разработку полезных ископаемых.
Также венесуэльский лидер утвердил новую карту страны с включённым в неё новым регионом. К слову, руководителем штата назначен капитан Алекcис Родригес Кабельо. По словам главы государства, уже сегодня будет начата идентификация населения, а в Тумеремо откроется офис по выдаче документов.
Напомним, между Венесуэлой и Гайаной разгорается конфликт из-за спорной территории, богатой нефтью, — Эссекибо. Так, 6 декабря Николас Мадуро объявил его будущим венесуэльским штатом. Ранее в стране провели опрос о целесообразности такого шага. Согласно ему, "за" высказались 95% граждан. В свою очередь президент Гайаны Ирфаан Али после этого заявил, что страна готовится защищаться. Тем временем в МИД России призывают стороны избегать вооружённого столкновения.
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