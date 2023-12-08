Захарова высказалась о ситуации на границе Венесуэлы и Гайаны, где может вспыхнуть война
Захарова: Россия призывает Венесуэлу и Гайану воздержаться от боевых действий
Российская сторона призывает Венесуэлу и Гайану воздержаться от действий, которые могут разбалансировать обстановку из-за приграничного региона Эссекибо. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Внимательно следим за ситуацией вокруг района Эссекибо, в том числе с учётом состоявшегося 3 декабря в Венесуэле консультативного референдума относительно статуса данной территории и предпринимаемых по его итогам правовых шагов", — отметила дипломат в официальном комментарии, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
По её словам, в текущей ситуации в приоритете должно быть снижение напряжённости и укрепление доверия в отношениях между Каракасом и Джорджтауном. В связи с этим Москва призывает стороны воздержаться от действий, которые могут нанести ущерб кому-нибудь. Возникший между двумя государствами спор должен быть решён мирным путём, подчёркивается в комментарии Захаровой.
Между Каракасом и Джорджтауном усиливается напряжение из-за спорной территории, которая богата нефтью. Напомним, 6 декабря венесуэльский лидер Николас Мадуро объявил часть соседнего государства — Гайаны будущим штатом своей страны. До этого в Венесуэле был проведён опрос о целесообразности включения региона Эссекибо в состав страны. Такое решение поддержали 95% граждан. Президент же Гайаны Ирфаан Али после этого заявил, что страна готовится защищаться от Венесуэлы.
Площадь спорного региона составляет 160 тысяч квадратных метров (примерно две трети от всей Гайаны). Там проживает 200 тысяч человек. В 1899 году третейский суд в Париже признал эту территорию частью Гайаны, но Венесуэла не согласилась с решением. Власти Гайаны опасаются, что соседняя более крупная страна может использовать референдум как повод для вторжения, однако Мадуро называл целью голосования — заручиться поддержкой граждан в потенциальных переговорах.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ