Захарова высказалась о ситуации на границе Венесуэлы и Гайаны, где может вспыхнуть война

Российская сторона призывает Венесуэлу и Гайану воздержаться от действий, которые могут разбалансировать обстановку из-за приграничного региона Эссекибо. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Внимательно следим за ситуацией вокруг района Эссекибо, в том числе с учётом состоявшегося 3 декабря в Венесуэле консультативного референдума относительно статуса данной территории и предпринимаемых по его итогам правовых шагов", — отметила дипломат в официальном комментарии, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

По её словам, в текущей ситуации в приоритете должно быть снижение напряжённости и укрепление доверия в отношениях между Каракасом и Джорджтауном. В связи с этим Москва призывает стороны воздержаться от действий, которые могут нанести ущерб кому-нибудь. Возникший между двумя государствами спор должен быть решён мирным путём, подчёркивается в комментарии Захаровой.