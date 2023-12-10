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10 декабря, 04:40

"Вашингтон" обыграл "Рейнджерс", Овечкин не забивает девятый матч подряд

<p>Форвард и капитан "Вашингтона" Александр Овечкин. Обложка © ТАСС / АР / Stephanie Scarbrough</p>

Форвард и капитан "Вашингтона" Александр Овечкин. Обложка © ТАСС / АР / Stephanie Scarbrough

В столице Соединённых Штатов на стадионе "Кэпитал уан арена" проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между "Вашингтон Кэпиталз" и "Нью-Йорк Рейнджерс", итогом которого стало крупное поражение "синерубашечников".

Основные моменты матча между "Вашингтон Кэпиталз" и "Нью-Йорк Рейнджерс". Видео © YouTube / Sportsnet

Хозяева площадки уверено обыграли хоккеистов из Нью-Йорка со счётом 4:0. За вашингтонскую команду отличились Сонни Милано, Энтони Манта, Том Уилсон и Николя Обе-Кюбель. А форвард "Кэпиталз" Александр Овечкин ушёл со льда без заброшенных шайб. Российский нападающий не может забить в НХЛ уже девять матчей подряд. Стоит отметить, что за всю игру капитан столичной команды провёл два силовых приёма и совершил четыре броска в створ ворот соперника.

Овечкин стал вторым из действующих игроков НХЛ, кому удалось набрать 1500 очков

Овечкин стал вторым из действующих игроков НХЛ, кому удалось набрать 1500 очков

Лайф писал, что несколько дней назад Овечкин сделал подарок фанату во время игры с "Даллас Старз". При этом встреча закончилась не в пользу команды российского хоккеиста.

Алексей Соловьёв
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