"Вашингтон" обыграл "Рейнджерс", Овечкин не забивает девятый матч подряд
Форвард и капитан "Вашингтона" Александр Овечкин. Обложка © ТАСС / АР / Stephanie Scarbrough
В столице Соединённых Штатов на стадионе "Кэпитал уан арена" проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между "Вашингтон Кэпиталз" и "Нью-Йорк Рейнджерс", итогом которого стало крупное поражение "синерубашечников".
Основные моменты матча между "Вашингтон Кэпиталз" и "Нью-Йорк Рейнджерс". Видео © YouTube / Sportsnet
Хозяева площадки уверено обыграли хоккеистов из Нью-Йорка со счётом 4:0. За вашингтонскую команду отличились Сонни Милано, Энтони Манта, Том Уилсон и Николя Обе-Кюбель. А форвард "Кэпиталз" Александр Овечкин ушёл со льда без заброшенных шайб. Российский нападающий не может забить в НХЛ уже девять матчей подряд. Стоит отметить, что за всю игру капитан столичной команды провёл два силовых приёма и совершил четыре броска в створ ворот соперника.
Лайф писал, что несколько дней назад Овечкин сделал подарок фанату во время игры с "Даллас Старз". При этом встреча закончилась не в пользу команды российского хоккеиста.