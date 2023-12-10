"Вашингтон" обыграл "Рейнджерс", Овечкин не забивает девятый матч подряд

Хозяева площадки уверено обыграли хоккеистов из Нью-Йорка со счётом 4:0. За вашингтонскую команду отличились Сонни Милано, Энтони Манта, Том Уилсон и Николя Обе-Кюбель. А форвард "Кэпиталз" Александр Овечкин ушёл со льда без заброшенных шайб. Российский нападающий не может забить в НХЛ уже девять матчей подряд. Стоит отметить, что за всю игру капитан столичной команды провёл два силовых приёма и совершил четыре броска в створ ворот соперника.