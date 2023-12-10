Французский корабль сбил два беспилотника над Красным морем со стороны Йемена

Главный штаб Вооружённых сил Франции сообщил об уничтожении фрегатом страны двух беспилотников над акваторией Красного моря. По данным ведомства, дроны летели со стороны Йемена.

"9 декабря многоцелевой фрегат Languedoc ВМС Франции сбил два дрона, которые летели прямо на него со стороны побережья Йемена", — уточнили в ведомстве.

Известно, что дроны удалось сбить в 110 километрах от Йемена в ночь на воскресенье.