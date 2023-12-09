Доставка товаров через главные мировые судоходные каналы оказалась под угрозой срыва

Доставка товаров морским путём через Суэцкий и Панамский каналы может быть сорвана из-за возникших проблем. Об этом сообщает Financial Times.

Издание отмечает, что транспортные сложности возникли в двух важнейших судоходных каналах перед католическим Рождеством. В Суэцком канале угрозу представляют нападения на суда со стороны йеменских хуситов, а в Панамском канале — сильнейшая с 1950 года засуха, из-за которой снизилась пропускная способность.

Как отмечает британская компания MDS Transmodal, транспортные магистрали имеют огромное значение для мирового рынка. Эксперты подчеркнули, что в третьем квартале более половины контейнерных перевозок в Северную Америку из Азии или наоборот должны были пройти через эти два судоходных канала.