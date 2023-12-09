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9 декабря, 11:59

Доставка товаров через главные мировые судоходные каналы оказалась под угрозой срыва

FT: Доставка товаров через Суэцкий и Панамский каналы может сорваться

Доставка товаров морским путём через Суэцкий и Панамский каналы может быть сорвана из-за возникших проблем. Об этом сообщает Financial Times.

Издание отмечает, что транспортные сложности возникли в двух важнейших судоходных каналах перед католическим Рождеством. В Суэцком канале угрозу представляют нападения на суда со стороны йеменских хуситов, а в Панамском канале — сильнейшая с 1950 года засуха, из-за которой снизилась пропускная способность.

Как отмечает британская компания MDS Transmodal, транспортные магистрали имеют огромное значение для мирового рынка. Эксперты подчеркнули, что в третьем квартале более половины контейнерных перевозок в Северную Америку из Азии или наоборот должны были пройти через эти два судоходных канала.

Неназванный европейский трейдер в беседе с газетой заявил, что тарифы на доставку товаров могут вырасти. А по словам генерального директора Института экспорта и международной торговли Марко Форджионе, проблемы в Панамском канале могут привести к задержкам поставок бытовой электроники, в частности продукции Apple, а также рождественских украшений.

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Напомним, 3 декабря эсминец Военно-морских сил США USS Carney и ряд торговых судов в Красном море обстреляли с территории Йемена. А до этого йеменское движение "Ансар Аллах" (хуситы) атаковало британское торговое судно в Баб-эль-Мандебском проливе с помощью дронов.

Обложка ©

Shutterstock

Дарья Нарыкова
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