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10 декабря, 05:33

Грозит третьей мировой: В США предостерегли от поддержки желания Киева вернуть Крым

AC: Участие США в борьбе за Крым приведёт к третьей мировой войне

Поддержка властями США претензий Украины на Крым обернётся третьей мировой войной. Так считает корреспондент журнала American Conservative Брэдли Девлин. В своей статье он прокомментировал недавние дебаты между кандидатами в президенты Америки от республиканцев.

На них Вивек Рамасвами предположил, что бывший полпред США в ООН Никки Хэйли не сможет назвать три области на востоке Украины, ради которых она и действующий глава Белого дома Джо Байден хотят направить американские войска на помощь Киеву.

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"В итоге она сказала: "Донецк, Луганск, Крым". Это неверный ответ... Единственный повод включать сюда Крым — это желание втянуть США в третью мировую войну", — подчеркнул журналист, добавив, что внешняя политика является одним из слабых мест Хэйли в рамках президентской гонки.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Украина может потерять ещё больше территорий, если Владимир Зеленский не начнёт мирные переговоры на условиях Москвы. Речь, в частности, идёт о Харькове и Одессе.

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Unsplash

Иван Косицын
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