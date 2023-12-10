Грозит третьей мировой: В США предостерегли от поддержки желания Киева вернуть Крым

Поддержка властями США претензий Украины на Крым обернётся третьей мировой войной. Так считает корреспондент журнала American Conservative Брэдли Девлин. В своей статье он прокомментировал недавние дебаты между кандидатами в президенты Америки от республиканцев.

На них Вивек Рамасвами предположил, что бывший полпред США в ООН Никки Хэйли не сможет назвать три области на востоке Украины, ради которых она и действующий глава Белого дома Джо Байден хотят направить американские войска на помощь Киеву.

"В итоге она сказала: "Донецк, Луганск, Крым". Это неверный ответ... Единственный повод включать сюда Крым — это желание втянуть США в третью мировую войну", — подчеркнул журналист, добавив, что внешняя политика является одним из слабых мест Хэйли в рамках президентской гонки.