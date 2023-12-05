Кандидат в президенты США вступился за конгрессмена Сантоса и возмутился решением о его отставке

Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами раскритиковал решение Палаты представителей Конгресса, лишившей полномочий республиканца Джорджа Сантоса от штата Нью-Йорк.

"Я просто скажу одно: исключение Джорджа Сантоса из Конгресса было неправильным и создало ужасный прецедент на будущее", — написал он в соцсети X (бывший Twitter), вступаясь за политика, который ранее был обвинён в мошенничестве.

Как отметил Рамасвами, несмотря на то что "этот парень кажется безумным и патологическим лжецом", решение о том, может ли он служить в Конгрессе, принадлежит избирателям, а приговор о том, является ли он преступником, должен выносить суд.

"Запомните мои слова: это открывает ящик Пандоры, которым наверняка воспользуются в следующий раз", — заключил он.