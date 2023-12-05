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5 декабря, 06:23

Кандидат в президенты США вступился за конгрессмена Сантоса и возмутился решением о его отставке

Рамасвами: Лишение конгрессмена Джорджа Сантоса полномочий открыло ящик Пандоры

<p>Конгрессмен от штата Нью-Йорк Джордж Сантос. Обложка © ТАСС / EPA / SHAWN THEW</p>

Конгрессмен от штата Нью-Йорк Джордж Сантос. Обложка © ТАСС / EPA / SHAWN THEW

Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами раскритиковал решение Палаты представителей Конгресса, лишившей полномочий республиканца Джорджа Сантоса от штата Нью-Йорк.

"Я просто скажу одно: исключение Джорджа Сантоса из Конгресса было неправильным и создало ужасный прецедент на будущее", — написал он в соцсети X (бывший Twitter), вступаясь за политика, который ранее был обвинён в мошенничестве.

Как отметил Рамасвами, несмотря на то что "этот парень кажется безумным и патологическим лжецом", решение о том, может ли он служить в Конгрессе, принадлежит избирателям, а приговор о том, является ли он преступником, должен выносить суд.

"Запомните мои слова: это открывает ящик Пандоры, которым наверняка воспользуются в следующий раз", — заключил он.

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Как уже рассказывал Лайф, в декабре прошлого года журналисты The New York Times решили проверить факты из биографии 34-летнего конгрессмена Джорджа Сантоса и выяснили, что фактически всё резюме республиканца не имеет ничего общего с действительностью. Оказалось, что политик врал даже о гибели своей матери в теракте 2001 года в Нью-Йорке. Ему грозило увольнение, а в мае 2023-го за него взялась прокуратура. Сантосу предъявили обвинение за фальсификацию биографии и ложные данные в документах по финансированию избирательной кампании.

Николь Вербер
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