Пресс-секретарь Байдена сбежала с брифинга после неудобного вопроса
DC: Пресс-секретарь Байдена завершила брифинг после вопроса о платежах его сына
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Обложка © Getty Images / Anna Moneymaker
Представитель администрации действующего американского лидера Джо Байдена Карин Жан-Пьер завершила пресс-брифинг после вопроса о том, получал ли президент США деньги от компании своего сына Хантера Owasco PC, передаёт The Daily Caller (DC).
Надзорный комитет нижней палаты американского парламента ранее сообщил, что предприятие сына главы Соединённых Штатов получало средства от "компаний, связанных с китайским государством, других иностранных лиц и фирм". Конгрессмены считают, что Байден-старший вопреки своим заявлениям "знал, участвовал и получал выгоду от практикуемых его семьёй схем торговли влиянием".
Во время беседы с журналистами пресс-секретарю Белого дома задали неудобный вопрос, касающийся этой ситуации. Корреспондент Real Clear Politics Фил Вегманн спросил, "принял ли президент оплату".
"Я должна вам прояснить: я не видела этот отчёт, поэтому мне придётся направить вас к моим коллегам из офиса адвоката Белого дома по этому конкретному вопросу", — заявила Жан-Пьер, после чего поспешно удалилась.
Стоит отметить, что с семьёй действующего американского лидера, в частности с его сыном, в США связано немало скандалов. Один из них произошёл осенью 2020 года из-за ноутбука Хантера Байдена. Тогда правоохранителям передали сообщения и интимные фотографии несовершеннолетних девочек, которые хранились на его устройстве. Сам Хантер уверял, что отдал ноутбук в ремонт ещё в 2019 году, но так и не получил его обратно. Также Байден-младший признал вину по двум эпизодам налоговых нарушений в рамках сделки с прокуратурой. А в конце лета текущего года член Комитета по надзору и подотчётности Палаты представителей Конгресса США Джейми Раскин заявил, что Хантер Байден совершил "много по-настоящему незаконных вещей".