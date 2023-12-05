Пресс-секретарь Байдена сбежала с брифинга после неудобного вопроса

Представитель администрации действующего американского лидера Джо Байдена Карин Жан-Пьер завершила пресс-брифинг после вопроса о том, получал ли президент США деньги от компании своего сына Хантера Owasco PC, передаёт The Daily Caller (DC).

Надзорный комитет нижней палаты американского парламента ранее сообщил, что предприятие сына главы Соединённых Штатов получало средства от "компаний, связанных с китайским государством, других иностранных лиц и фирм". Конгрессмены считают, что Байден-старший вопреки своим заявлениям "знал, участвовал и получал выгоду от практикуемых его семьёй схем торговли влиянием".

Во время беседы с журналистами пресс-секретарю Белого дома задали неудобный вопрос, касающийся этой ситуации. Корреспондент Real Clear Politics Фил Вегманн спросил, "принял ли президент оплату".