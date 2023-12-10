Люди ночевали в машинах: Часть Иркутской области осталась без света в лютые морозы

Некоторые жители Иркутского района Приангарья остались без света в сильные морозы. Как сообщили в пресс-службе Иркутской электросетевой компании (ИЭСК), речь идёт о почти 50 улицах в деревнях Грановщина и Ширяева, а также посёлках Урик и Хомутово.

Восстановительные работы после отключения света в Иркутской области. Фото © Telegram / "Свет38"

В Администрации Иркутска добавили, что света также нет на восьми улицах регионального центра. Также отсутствует электричество в посёлке Маркова и некоторых других населённых пунктах региона. Как пишет Babr Mash, минувшим вечером в попавших под отключение домах резко похолодало. Из-за этого жители были вынуждены уезжать к родственникам, а некоторым даже пришлось спать в салонах автомобилей. Тепло- и электроснабжение обещают вернуть к 13:00, причиной аварии стало повреждение кабеля из-за сильного перегруза.