Люди ночевали в машинах: Часть Иркутской области осталась без света в лютые морозы
В Приангарье ряд населённых пунктов остался без света в 35-градусные морозы
Некоторые жители Иркутского района Приангарья остались без света в сильные морозы. Как сообщили в пресс-службе Иркутской электросетевой компании (ИЭСК), речь идёт о почти 50 улицах в деревнях Грановщина и Ширяева, а также посёлках Урик и Хомутово.
Восстановительные работы после отключения света в Иркутской области. Фото © Telegram / "Свет38"
В Администрации Иркутска добавили, что света также нет на восьми улицах регионального центра. Также отсутствует электричество в посёлке Маркова и некоторых других населённых пунктах региона. Как пишет Babr Mash, минувшим вечером в попавших под отключение домах резко похолодало. Из-за этого жители были вынуждены уезжать к родственникам, а некоторым даже пришлось спать в салонах автомобилей. Тепло- и электроснабжение обещают вернуть к 13:00, причиной аварии стало повреждение кабеля из-за сильного перегруза.
Тем временем в регионе фиксируются сильные морозы. На данный момент столбики термометров показывают 35 градусов ниже нуля. Напомним, с 8 по 15 декабря в области из-за непогоды ввели режим повышенной готовности. В северных районах Приангарья утром 8 декабря было до 50 градусов ниже нуля.
ТАСС / Роман Пименов