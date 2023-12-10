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10 декабря, 08:57

Путин заявил, что от боевой работы участников СВО зависит будущее России

От боевой работы участников спецоперации зависит будущее России. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой опубликовал журналист Павел Зарубин в телеграм-канале.

Путин заявил, что от работы участников СВО зависит будущее России. Видео © Telegram / "ЗАРУБИН"

"В жизни всё сложнее. От вашей боевой работы очень много зависит, будущее России, это очевидный факт", — сказал он в ходе общения после вручения медалей "Золотая Звезда" по случаю Дня Героев Отечества.

Глава государства заметил, что жизнь на фронте, где стреляют, а пули летают "как мухи над головой", сложнее и прозаичнее, чем бокал шампанского при награждении Героев РФ на церемонии в Кремле.

Путин назвал определяющие качества для Героев Отечества

Путин назвал определяющие качества для Героев Отечества

Напомним, 8 декабря Владимир Путин принял участие в церемонии по случаю Дня Героев Отечества, он вручил Героям России медали "Золотая Звезда". В ходе мероприятия Путин назвал чувство долга и любовь к Родине определяющими качествами для национальных героев. А Герой России — старший лейтенант Эдуард Казымов — передал ему важные слова с фронта: солдаты верят в победу и не будут отступать.

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Kremlin.ru

Матвей Константинов
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