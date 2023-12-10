"Совсем с ума сошли": Путин объяснил, почему власти Украины "совсем оборзели"
Путин: Украинские власти совсем оборзели, объявив русских некоренной нацией
Киев "совсем оборзел", когда объявил русских некоренной нацией на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин после вручения медалей "Золотая Звезда" Героям России по случаю Дня Героев Отечества.
Путин заявил, что украинские власти совсем оборзели, объявив русских некоренной нацией. Видео © Telegram / "Зарубин"
"Никогда ничего подобного мы бы не делали, если бы [власти Украины] не начали уничтожать Россию на наших исторических территориях, изгонять людей оттуда, объявили русских некоренной нацией. Совсем с ума сошли, совсем обалдели, как бы сказать попроще, по-народному: оборзели совсем", — подчеркнул глава государства в беседе с военнослужащими, фрагмент которой опубликовал в своём телеграм-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин.
В июле 2021 года Конституционный суд Украины постановил, что русских как отдельной национальной группы в стране не существует. Согласно решению суда, "русскоязычные граждане Украины не представляют цельной социальной единицы как группа, имеющая право на юридическую защиту как этническая или языковая единица, зато являются политическим конструктом". А совсем недавно спикер Рады Руслан Стефанчук призвал ущемлять права русских на Украине. По его словам, никаких русских национальных меньшинств в стране на данный момент нет и не может быть. Существование русскоговорящих украинцев отверг и языковой омбудсмен Незалежной.
ТАСС / POOL / Сергей Гунеев