"Совсем с ума сошли": Путин объяснил, почему власти Украины "совсем оборзели"

Киев "совсем оборзел", когда объявил русских некоренной нацией на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин после вручения медалей "Золотая Звезда" Героям России по случаю Дня Героев Отечества.

Путин заявил, что украинские власти совсем оборзели, объявив русских некоренной нацией. Видео © Telegram / "Зарубин"

"Никогда ничего подобного мы бы не делали, если бы [власти Украины] не начали уничтожать Россию на наших исторических территориях, изгонять людей оттуда, объявили русских некоренной нацией. Совсем с ума сошли, совсем обалдели, как бы сказать попроще, по-народному: оборзели совсем", — подчеркнул глава государства в беседе с военнослужащими, фрагмент которой опубликовал в своём телеграм-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин.