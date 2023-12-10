В Москве в детсаду на теле пятилетнего ребёнка обнаружили ожоги от сигарет

В Москве в детском саду на теле пятилетнего мальчика обнаружили ожоги от сигарет. Как сообщает SHOT, родные ребёнка утверждают, что мальчик лечится у психиатра и якобы сам расчесал себе тело.

По информации телеграм-канала, воспитательница увидела следы от ожогов у воспитанника детсада № 1310 в районе Перово. Женщина вызвала скорую помощь и полицию, мальчика госпитализировали. А позднее органы опеки изъяли его у 39-летней матери.

Бабушка малыша рассказала, что находится в шоке от произошедшего: отвели ребёнка в садик, а через несколько часов к ним домой приехали полицейские. По словам пенсионерки, её внук лечится у психиатра, принимает препараты. За мальчиком постоянно следят, ведь он часто падает и потом расковыривает свои болячки, говорит женщина.

Также бабушка детсадовца утверждает, что у них давний конфликт с воспитателями, которых якобы не устраивает то, что мальчика часто забирают из группы перед закрытием. Кроме того, родные рассказали, что ребёнка неоднократно уводили с синяками и ушибами, но, так как он гиперактивный, списывали это на его состояние. В настоящее время в обстоятельствах произошедшего разбирается прокуратура. Маму и бабушку не пускают к мальчику и не разрешают приносить ему игрушки и вещи.