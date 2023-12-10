Росздравнадзор не увидел значимого роста цен на жизненно важные препараты от насморка

Росздравнадзор не зафиксировал значимого роста цен на жизненно важные сосудосуживающие препараты в виде спреев и капель, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. Там пояснили, что на рынке присутствуют лекарства с разными действующими веществами вроде ксилометазолина и оксиметазолина, и большая часть из них — от отечественных производителей.

"Ряд препаратов, например с МНН (международным непатентованным наименованием. — Прим. Лайфа) ксилометазолин, включены в перечень жизненно необходимых и важнейших, поэтому цены на них зарегистрированы и регулируются государством. Такие препараты производятся огромными партиями, повсеместно доступны, никакого значимого роста цен на них не отмечается", — рассказали в Росздравнадзоре.

В ведомстве добавили, что необоснованное повышение цен на такие препараты может грозить негативными последствиями, которые наказываются по закону. Что касается лекарств не из перечня, то их стоимость может "иметь определённые колебания", которые, впрочем, не влияют на рынок, так как легко заменяются.

По данным же Mash, в Москве уже наблюдается дефицит препаратов от насморка. Указывается, что это связано с резким сокращением поставок из-за рубежа и сезонным спросом. Так, если ранее некоторые спреи стоили 150–200 рублей, то теперь — 600–900 рублей.

Как отмечают оптовики, учитывая зависимость этого сегмента от импорта и ужесточение антироссийских санкций, скоро подобная ситуация может начать наблюдаться и в других регионах страны.