Стало известно, сколько жителей Чехии получили разрешение на участие в военных действиях на Украине
iDNES: Более 150 жителям Чехии разрешили присоединиться к ВСУ с начала конфликта
Уже более 150 граждан Чехии получили от властей страны официальное разрешение вступить в ряды ВСУ. Об этом пишет местный новостной портал iDNES.cz.
По его данным, с 24 февраля 2022 года на Украину уехали 152 чешских добровольца, включая одну женщину. Специальные разрешения на участие в боевых действиях выдаёт президент Чехии после того, как граждане проходят процесс согласования в Минобороны и МИД республики. Как уточняет портал, 132 разрешения выдал экс-лидер страны Милош Земан, который занимал свой пост до 8 марта текущего года, а новоиспечённый чешский президент Петр Павел одобрил пока 20 подобных запросов.
С начала российской СВО на Украине с просьбой разрешить присоединиться к ВСУ к властям Чехии в общей сложности обратилось 553 местных жителя. Как видно, отказ был ответом на подавляющее число подобных запросов. За время конфликта на Украине погибли три гражданина Чехии.
Ранее Лайф сообщал, что советник премьера Чехии по безопасности Томаш Пояр предрёк Украине сценарий Кипра. Этот остров, как напомнил политик, де-факто разделён между греческой и турецкой общинами.