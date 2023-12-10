Стало известно, сколько жителей Чехии получили разрешение на участие в военных действиях на Украине
iDNES: Более 150 жителям Чехии разрешили присоединиться к ВСУ с начала конфликта
Уже более 150 граждан Чехии получили от властей страны официальное разрешение вступить в ряды ВСУ. Об этом пишет местный новостной портал iDNES.cz.
По его данным, с 24 февраля 2022 года на Украину уехали 152 чешских добровольца, включая одну женщину. Специальные разрешения на участие в боевых действиях выдаёт президент Чехии после того, как граждане проходят процесс согласования в Минобороны и МИД республики. Как уточняет портал, 132 разрешения выдал экс-лидер страны Милош Земан, который занимал свой пост до 8 марта текущего года, а новоиспечённый чешский президент Петр Павел одобрил пока 20 подобных запросов.
С начала российской СВО на Украине с просьбой разрешить присоединиться к ВСУ к властям Чехии в общей сложности обратилось 553 местных жителя. Как видно, отказ был ответом на подавляющее число подобных запросов. За время конфликта на Украине погибли три гражданина Чехии.
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