В Якутии пассажирский самолёт вернулся в аэропорт из-за проблем с шасси
В Якутии прокуратура начала проверку из-за вернувшегося в аэропорт самолёта
В Якутии самолёт со 100 пассажирами и шестью членами экипажа на борту экстренно вернулся в аэропорт вылета из-за проблем с шасси. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
"Десятого декабря около 12:49 экипаж воздушного судна АО "Авиакомпания "ИрАэро", выполнявшего рейс по маршруту Талакан – Иркутск, доложил о невозможности уборки шасси, в связи с чем принято решение о возвращении в аэропорт вылета (Талакан)", — указано в сообщении.
В ведомстве добавили, что самолёт благополучно приземлился в аэропорту посёлка Талакан. В настоящее время прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности полётов и прав пассажиров.
А ранее Лайф рассказывал, что летевший в Петербург самолёт вернулся в Кавминводы из-за проблем с датчиком давления. Воздушное судно совершило успешную посадку. На борту находились 105 пассажиров и шесть членов экипажа.
Shutterstock