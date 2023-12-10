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10 декабря, 11:12

В Якутии пассажирский самолёт вернулся в аэропорт из-за проблем с шасси

В Якутии прокуратура начала проверку из-за вернувшегося в аэропорт самолёта

В Якутии самолёт со 100 пассажирами и шестью членами экипажа на борту экстренно вернулся в аэропорт вылета из-за проблем с шасси. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"Десятого декабря около 12:49 экипаж воздушного судна АО "Авиакомпания "ИрАэро", выполнявшего рейс по маршруту Талакан – Иркутск, доложил о невозможности уборки шасси, в связи с чем принято решение о возвращении в аэропорт вылета (Талакан)", указано в сообщении.

В ведомстве добавили, что самолёт благополучно приземлился в аэропорту посёлка Талакан. В настоящее время прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности полётов и прав пассажиров.

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А ранее Лайф рассказывал, что летевший в Петербург самолёт вернулся в Кавминводы из-за проблем с датчиком давления. Воздушное судно совершило успешную посадку. На борту находились 105 пассажиров и шесть членов экипажа.

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Дарья Нарыкова
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