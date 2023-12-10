В Якутии пассажирский самолёт вернулся в аэропорт из-за проблем с шасси

В Якутии самолёт со 100 пассажирами и шестью членами экипажа на борту экстренно вернулся в аэропорт вылета из-за проблем с шасси. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"Десятого декабря около 12:49 экипаж воздушного судна АО "Авиакомпания "ИрАэро", выполнявшего рейс по маршруту Талакан – Иркутск, доложил о невозможности уборки шасси, в связи с чем принято решение о возвращении в аэропорт вылета (Талакан)", — указано в сообщении.

В ведомстве добавили, что самолёт благополучно приземлился в аэропорту посёлка Талакан. В настоящее время прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности полётов и прав пассажиров.