Российские войска поразили место сбора командиров двух тактических групп ВСУ
МО РФ: Поражено место сбора комсостава тактических групп "Катран" и "Омаха" ВСУ
Российские войска за прошедшие сутки нанесли удар по месту сбора командного состава тактических групп ВСУ "Катран" и "Омаха". Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение по месту сбора командного состава тактических групп "Катран" и "Омаха", — говорится в сообщении.
Кроме того, за сутки были поражены хранилище топлива для украинской бронетехники, военная техника и живая сила ВСУ в 128 районах, добавили в российском оборонном ведомстве.
Ранее Лайф сообщал, что российские военные нанесли 14 ракетно-бомбовых авиаударов по пунктам дислокации бригад ВСУ. Объекты противника находились в населённых пунктах Песчаная, Стельмаховка, Першетравневое, Петропавловка и Степовая Новосёловка.