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Опубликовано 10 декабря 2023, 11:50
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Российские войска поразили место сбора командиров двух тактических групп ВСУ

МО РФ: Поражено место сбора комсостава тактических групп "Катран" и "Омаха" ВСУ

Российские войска за прошедшие сутки нанесли удар по месту сбора командного состава тактических групп ВСУ "Катран" и "Омаха". Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение по месту сбора командного состава тактических групп "Катран" и "Омаха", — говорится в сообщении.

Кроме того, за сутки были поражены хранилище топлива для украинской бронетехники, военная техника и живая сила ВСУ в 128 районах, добавили в российском оборонном ведомстве.

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Ранее Лайф сообщал, что российские военные нанесли 14 ракетно-бомбовых авиаударов по пунктам дислокации бригад ВСУ. Объекты противника находились в населённых пунктах Песчаная, Стельмаховка, Першетравневое, Петропавловка и Степовая Новосёловка.

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t.me / mod_russia

Наталья Исакова
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