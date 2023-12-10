Российские войска поразили место сбора командиров двух тактических групп ВСУ

Российские войска за прошедшие сутки нанесли удар по месту сбора командного состава тактических групп ВСУ "Катран" и "Омаха". Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение по месту сбора командного состава тактических групп "Катран" и "Омаха", — говорится в сообщении.

Кроме того, за сутки были поражены хранилище топлива для украинской бронетехники, военная техника и живая сила ВСУ в 128 районах, добавили в российском оборонном ведомстве.