Вооружённые силы Украины потеряли на Донецком направлении до 300 военных. Как отметили в Министерстве обороны РФ в воскресенье, 10 декабря, российские бойцы поразили силы противника в районе Артёмовского, Красного, Клещеевки, Андреевки, Курдюмовки и Марьинки в ДНР.

"Грамотными действиями подразделений Южной группировки войск во взаимодействии с артиллерией и тяжёлыми огнемётными системами за сутки отражены восемь атак штурмовых групп 112-й бригады теробороны, а также 24-й механизированной, 79-й и 93-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населённых пунктов Клещеевка, Кирово, Марьинка и Победа ДНР", — добавили в ведомстве.

В Минобороны также отметили, что противник на этом направлении лишился боевой бронированной машины и трёх автомобилей. А в ходе контрбатарейной борьбы российские силы поразили два орудия Д-20, самоходную артиллерийскую установку "Акация" и две гаубицы Д-30.