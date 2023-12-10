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Опубликовано 10 декабря 2023, 11:44
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Раскрыты суточные потери ВСУ на самом смертоносном для них участке фронта

Минобороны РФ: ВСУ на Донецком направлении потеряли до 300 военных

Вооружённые силы Украины потеряли на Донецком направлении до 300 военных. Как отметили в Министерстве обороны РФ в воскресенье, 10 декабря, российские бойцы поразили силы противника в районе Артёмовского, Красного, Клещеевки, Андреевки, Курдюмовки и Марьинки в ДНР.

"Грамотными действиями подразделений Южной группировки войск во взаимодействии с артиллерией и тяжёлыми огнемётными системами за сутки отражены восемь атак штурмовых групп 112-й бригады теробороны, а также 24-й механизированной, 79-й и 93-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населённых пунктов Клещеевка, Кирово, Марьинка и Победа ДНР", — добавили в ведомстве.

В Минобороны также отметили, что противник на этом направлении лишился боевой бронированной машины и трёх автомобилей. А в ходе контрбатарейной борьбы российские силы поразили два орудия Д-20, самоходную артиллерийскую установку "Акация" и две гаубицы Д-30.

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Как сообщал Лайф 9 декабря, ВСУ за сутки потеряли на Донецком направлении до 200 военных. Российские бойцы на этом участке отразили пять атак противника.

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Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu

Никита Осипов
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