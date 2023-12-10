Неизвестные подожгли подстанцию около аэропорта Жуковский, но она оказалась неработающей

В Подмосковье неизвестные подожгли трансформаторную подстанцию недалеко от аэропорта Жуковский. Как сообщает SHOT, в настоящее время злоумышленников ищут.

По информации телеграм-канала, инцидент произошёл накануне на подстанции около железнодорожной станции Есенинская (платформа 42-го километра). К моменту прибытия экстренных служб возгорание потухло само. Происшествие не повлияло на движение электричек, так как подстанция не была введена в эксплуатацию.

Правоохранители провели осмотр и изъяли отпечатки, сейчас изучают записи с камеры видеонаблюдения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.