Неизвестные подожгли подстанцию около аэропорта Жуковский, но она оказалась неработающей
SHOT: Неизвестные подожгли трансформаторную подстанцию около аэропорта Жуковский
В Подмосковье неизвестные подожгли трансформаторную подстанцию недалеко от аэропорта Жуковский. Как сообщает SHOT, в настоящее время злоумышленников ищут.
По информации телеграм-канала, инцидент произошёл накануне на подстанции около железнодорожной станции Есенинская (платформа 42-го километра). К моменту прибытия экстренных служб возгорание потухло само. Происшествие не повлияло на движение электричек, так как подстанция не была введена в эксплуатацию.
Правоохранители провели осмотр и изъяли отпечатки, сейчас изучают записи с камеры видеонаблюдения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
А ранее Лайф писал, что силовики задержали жителя Калининградской области за диверсии в 15 регионах РФ. Мужчина по заданию украинских спецслужб вербовал россиян для совершения диверсий на объектах транспортной инфраструктуры. Всего злоумышленник организовал 15 поджогов, пять из которых удалось предотвратить. Также мужчина передал сотруднику спецслужб Украины данные о войсковой части, где ранее служил.
ТАСС / Валерий Шарифулин