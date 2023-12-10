В Бурятии арестовали главу района, избившего знакомого до смерти

"Удовлетворено ходатайство следователя первого отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Бурятия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Смолина... Постановление не вступило в законную силу", — говорится в опубликованном сообщении.

Ранее сообщалось, что в Бурятии мужчине предъявили обвинение в смертельном избиении знакомого. Как выяснилось, уголовное наказание грозит главе Бичурского района республики Василию Смолину. По данным следствия, во время поездки в зимовье он поссорился со знакомым, после чего избил его. Потерпевший на следующий день "скончался у себя дома, куда его привёз обвиняемый, сообщив, что мужчина якобы упал с кровати". Возбуждено уголовное дело. Прежде Смолин уже попадал в скандальные истории. Так, в августе его заподозрили в пьяном вождении. При этом сам чиновник утверждал, что ему якобы что-то подмешали в чай.