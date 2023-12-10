В Бурятии арестовали главу района, избившего знакомого до смерти
Главу Бичурского района Бурятии Смолина отправили в СИЗО до 6 февраля
Василий Смолин. Обложка © VK / Василий Смолин
Советский районный суд Улан-Удэ отправил в СИЗО главу Бичурского района Бурятии Василия Смолина, который избил до смерти 51-летнего знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе суда. Чиновник арестован до 6 февраля 2024 года.
"Удовлетворено ходатайство следователя первого отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Бурятия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Смолина... Постановление не вступило в законную силу", — говорится в опубликованном сообщении.
Ранее сообщалось, что в Бурятии мужчине предъявили обвинение в смертельном избиении знакомого. Как выяснилось, уголовное наказание грозит главе Бичурского района республики Василию Смолину. По данным следствия, во время поездки в зимовье он поссорился со знакомым, после чего избил его. Потерпевший на следующий день "скончался у себя дома, куда его привёз обвиняемый, сообщив, что мужчина якобы упал с кровати". Возбуждено уголовное дело. Прежде Смолин уже попадал в скандальные истории. Так, в августе его заподозрили в пьяном вождении. При этом сам чиновник утверждал, что ему якобы что-то подмешали в чай.