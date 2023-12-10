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10 декабря, 12:49

В Испании задержали лидера группировки, устроившей 300 кибератак в 90 странах

Испанские полицейские задержали лидера группировки Kelvin Security

Испанские полицейские задержали в городе Аликанте одного из лидеров группировки Kelvin Security, которая устроила более 300 кибератак на компании и учреждения в 90 государствах. Правоохранители уточнили, что речь идёт о гражданине Венесуэлы, являющемся ответственным за отмывание денег, полученных от преступлений в Сети.

Испанские полицейские проводят обыск в доме хакера из группировки Kelvin Security. Видео © Telegram / Policía Nacional

Известно, что расследование стартовало ещё в декабре 2021 года, затем выяснилось, что к взломам причастна Kelvin Security — группировка искала незащищённые места на интернет-ресурсах, а также в программном обеспечении и серверах, чтобы достать определённые данные, а затем продать эту информацию. Злоумышленники атаковали предприятия в США, ФРГ, Италии, Аргентине, Чили, Японии и многих других странах.

"При задержании был проведён обыск в доме задержанного, в ходе которого были изъяты многочисленные вещи и технические средства, которые сейчас анализируются киберследователями", — отметили испанские полицейские, показав видео с изъятой флешкой и смартфонами.

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Ранее Лайф писал, что в Австралии четыре портовых терминала DP World прекратили работу из-за кибератаки. Хакеры взломали систему, которая позволяет грузовикам получать данные от оператора, в результате чего машины не смогли разгрузить терминалы и там скопились контейнеры.

Обложка ©

Telegram / Policía Nacional

Никита Осипов
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