В Испании задержали лидера группировки, устроившей 300 кибератак в 90 странах

Испанские полицейские задержали в городе Аликанте одного из лидеров группировки Kelvin Security, которая устроила более 300 кибератак на компании и учреждения в 90 государствах. Правоохранители уточнили, что речь идёт о гражданине Венесуэлы, являющемся ответственным за отмывание денег, полученных от преступлений в Сети.

Испанские полицейские проводят обыск в доме хакера из группировки Kelvin Security. Видео © Telegram / Policía Nacional

Известно, что расследование стартовало ещё в декабре 2021 года, затем выяснилось, что к взломам причастна Kelvin Security — группировка искала незащищённые места на интернет-ресурсах, а также в программном обеспечении и серверах, чтобы достать определённые данные, а затем продать эту информацию. Злоумышленники атаковали предприятия в США, ФРГ, Италии, Аргентине, Чили, Японии и многих других странах.

"При задержании был проведён обыск в доме задержанного, в ходе которого были изъяты многочисленные вещи и технические средства, которые сейчас анализируются киберследователями", — отметили испанские полицейские, показав видео с изъятой флешкой и смартфонами.