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10 декабря, 14:10

Миру предрекли глобальный дефицит пороха

Производитель боеприпасов Vista Outdoor предупредил о глобальном дефиците пороха

В мире прогнозируется глобальный дефицит пороха, что приведёт к росту цен на боеприпасы. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на заявление компании Vista Outdoor, владеющей брендами огнестрельного оружия.

"В связи с мировыми событиями наши поставщики уведомили нас о беспрецедентном спросе и ожидаемой глобальной нехватке пороха и поэтому существенно увеличили цены", — говорится в письме.

Уточняется, что рост цен на патроны, дробовики и винтовки составит до 7%, на ручные пистолеты — до 5%. Подорожание произойдёт после 1 января. В числе компаний, анонсировавших повышение цен, — Remington, Alliant Powder, CCI, Federal, SEVI-Shot и Speer.

В Vista Outdoor не уточнили, какие события привели к подорожанию товаров. Newsweek выделяет конфликт на Украине и обострение палестино-израильского противостояния, которые способствовали существенному повышению спроса.

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Никита Никонов
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