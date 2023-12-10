Миру предрекли глобальный дефицит пороха

В мире прогнозируется глобальный дефицит пороха, что приведёт к росту цен на боеприпасы. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на заявление компании Vista Outdoor, владеющей брендами огнестрельного оружия.

"В связи с мировыми событиями наши поставщики уведомили нас о беспрецедентном спросе и ожидаемой глобальной нехватке пороха и поэтому существенно увеличили цены", — говорится в письме.

Уточняется, что рост цен на патроны, дробовики и винтовки составит до 7%, на ручные пистолеты — до 5%. Подорожание произойдёт после 1 января. В числе компаний, анонсировавших повышение цен, — Remington, Alliant Powder, CCI, Federal, SEVI-Shot и Speer.

В Vista Outdoor не уточнили, какие события привели к подорожанию товаров. Newsweek выделяет конфликт на Украине и обострение палестино-израильского противостояния, которые способствовали существенному повышению спроса.