"Сделали ставку на не ту сторону": Эксперт объяснил массовое возвращение релокантов в Россию

Сбежавшие из России публичные личности начали возвращаться обратно, так как поняли, что "сделали ставку на не ту сторону". Кроме того, они попросту оказались никому не нужны на Западе. Таким мнением поделился автор телеграм-канала "Голос Мордора".

В частности, блогер приводит в пример историка моды Александра Васильева. Бывший ведущий "Модного приговора", осудивший спецоперацию на Украине, на днях вернулся из Парижа в Москву. В Европе он, судя по всему, оказался невостребованным, поэтому перебрался в "агрессивную", как Васильев сам называл, Россию. Вскоре, как считает автор телеграм-канала "Голос Мордора", "количество таких вот Саш, которых интересуют только деньги, начнёт расти в геометрической прогрессии".

"Ребята критически ошиблись. И теперь у них задача — сделать морду кирпичом, вид, как будто бы ничего не было и тихонько вернуться в Россию. Чтобы и дальше окучивать на бабки "эту страну". <...> Они предали не по убеждениям, а из-за своего идиотизма. И вот это самое смешное в этой истории", — приводит слова блогера телеканал "360".

По его мнению, сейчас до таких "придурков" начало доходить то, что Запад своими многочисленными санкциями не сумел раздавить Россию. Более того, он сделал нашу страну только сильнее. А на Украину искавшие "лучшей жизни" личности сейчас наверняка невероятно злятся, так как многие из них реально верили, что "над Кремлём будет развиваться жовто-блакитный прапор", резюмировал блогер.